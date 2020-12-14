Автомобильный бренд Morgan разливает алкоголь из мусора (видео) [ Редактировать ]
Английский автопроизводитель Morgan Motor Company в сотрудничестве с винокурней Piston начал производить напиток джин из опилок. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Автоконцерн занимается производством спортивных автомобилей в лимитированном количестве из ясеневыми вставками, опилки из которых используются для производства джина. В состав напитка вошли 14 растительных компонентов, предающее ему вкус яблока и древесины.
Отмечается, что цена одной бутылки будет составлять 45 фунтов стерлингов, подарочный же формат алкогольного напитка - 55 фунтов.
Читайте также, компания Telsa начала выпускать эксклюзивную мексиканскую водку Tequila. Алкоголь стоит, как подобает электромобилям компании – одна бутылка Tesla Tequila обойдется покупателю в 250 долларов.
Кроме того, Coca-Cola переходит на выпуск алкоголя. Ожидается, что алкогольный напиток под брендом Topo Chic появится на рынке во второй половине 2021 года.
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