Английский автопроизводитель Morgan Motor Company в сотрудничестве с винокурней Piston начал производить напиток джин из опилок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автоконцерн занимается производством спортивных автомобилей в лимитированном количестве из ясеневыми вставками, опилки из которых используются для производства джина. В состав напитка вошли 14 растительных компонентов, предающее ему вкус яблока и древесины.

Отмечается, что цена одной бутылки будет составлять 45 фунтов стерлингов, подарочный же формат алкогольного напитка - 55 фунтов.

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Кроме того, Coca-Cola переходит на выпуск алкоголя. Ожидается, что алкогольный напиток под брендом Topo Chic появится на рынке во второй половине 2021 года.

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