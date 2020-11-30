Финский бренд Nokia, владельцем которого выступает компания HMD Global, анонсировала появление планшетов и ноутбуков под знаменитым названием смартфонов. В настоящее время производитель готовит девять таких устройств, которые появятся в продаже в 2021 году, об этом сообщает GizmoChina.

Производитель не хочет ограничиваться только лишь смартфонами и кнопочными телефонами, на котором все еще обладает определенным успехом. Причем это будет вторая попытка ворваться на рынок лэптопов и таблеток.

В 2009 году Nokia попыталась захватить долю рынка ноутбуков, а в 2013 году попробовала свои силы с планшетами. Но в обеих случаях потерпела фиаско.

О новых устройствах пока известно мало ­– засветились лишь модельные номера, не дающие представления ни об их характеристиках, ни о точной дате поступления в продажу. Зато есть информация о том, где будут собираться устройства – в Индии.

Это не первый раз, когда Nokia пытается освоить новые рынки сбыта своей продукции. В 2019 году Nokia впервые за последние 30 лет вернулась к выпуску телевизоров и анонсировала модель Smart TV с экраном на 55 дюймов и встроенной прошивкой Android TV 9 Pie.

Nokia Smart LED TV 2020 даже поступил на рынок Европы, где получил определенную долю успеха. Вероятно, окрыленная такими позитивными результатами, HMD Global попытается завоевать новую аудиторию.

Предыдущий опыт

В 2009 году под брендом Nokia появился ноубтук Nokia Booklet 3G. Это было устройство, которое позиционировалось, как ультракомпактный лэптоп или нетбук, безумно популярный тип компьютеров 11 лет назад.

Nokia Booklet 3G оснащался 10-дюймовым HD-дисплеем и, что самое главное, работал на базе полноценной ОС Windows 7, которая только появилась на рынке в то время. В этом ему помогала аппаратная платформа Intel, в центре которой был процессор линейки Atom.

Nokia Booklet 3G

Однако популярности устройство не снискало, даже несмотря на то, что выпускалось в востребованном сегменте.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Nokia готовила таинственный смартфон с 48 МП камерой.

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