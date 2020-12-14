За 2020 год в Украине на 18% (300 тысяч) выросло количество должников. На данный момент показатель составляет более 2,3 миллиона человек. Об этом сообщает OpenDataBot.

Ресурс составил категории, в котором больше всего появилось должников в этом году:

взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - на 36% за год (57 тысяч человек);

взыскание средств (кредиты) - на 24% за год (150 тысяч человек);

взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 тысяч);

взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 тысяч).

Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям.

Также отмечается, что на рост числа должников повлияло введение видеофиксации нарушений ПДД и появление Инспекции по парковке.

Ранее сообщалось, что в Украине появится единый реестр должников, а власти будут трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.