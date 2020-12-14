"Постковидный синдром": главные симптомы и способы лечения [ Редактировать ]
Многие люди уже переболели коронавирусом. Как показали исследования, у 80% из них остается "постковидный синдром", который дает о себе знать еще несколько месяцев.
При это, касается это не только тех, кто пережил заболевание в сложной форме, а и тех, кто с легкостью справился с коронавирусом, либо вообще пережил его бессимптомно.
И чем старше человек, чем больше у него хронических болезней, тем сложнее восстановление.
Не вздумайте игнорировать такие симптомы, ведь не исключено, что COVID-19 спровоцировал аутоиммунные или хронические заболевания.
Для того, чтобы контролировать свое состояние после выздоровления в ВОЗ даже выпустили специальную инструкцию.
Читайте также, ученые назвали самый частый симптом COVID-19. На боли в мышцах жаловались у 55% пациентов, а более половины (51%) испытывали головную боль.
Кроме того, в Канаде стартует вакцинация от коронавируса. Решение начать использование препарата связано с ростом заболеваемости.
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