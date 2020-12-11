Во вторник, 15 декабря, в центральной провинции Канады - Онтарио стартует вакцинация от коронавируса. Провинция получит около 6 тысяч вакцин уже в понедельник, 14 декабря, сообщает CBC.

Вакцинацию препаратом компании Pfizer будут проводить в двух больницах в Торонто и Оттаве.

Отмечается, что решение начать вакцинацию связано с ростом числа заболевших COVID-19.

"Мы собираемся сначала заняться людьми, которые находятся в наиболее уязвимом положении и нашими медицинскими работниками, и сделать им вакцинацию, потому что трагедия затронула их больше всего", - подчеркнул глава целевой группы по вакцинам в Онтарио Рик Хиллиер.

По его словам, провинция рассчитывает получить 90 тысяч доз вакцины Pfizer к концу декабря и распространить ее в 13 больниц Онтарио.

Кроме этого, провинция может получить от 30 до 85 тысяч доз вакцины Moderna к новому году при условии, что та в ближайшие недели будет одобрена Министерством здравоохранения Канады.

Ранее сообщалось, что Канада одобрила вакцину Pfizer. К концу 2020 года страна планирует получить вакцины для 249 тысяч человек.

Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

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