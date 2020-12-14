В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні борговою прірвою вітчизняної економіки - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
В опозиції критикують проєкт бюджету за величезний відсоток запозичень. Адже замість того, щоб робити ставку на економічний розвиток, влада - бере кредити.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
В этом году заимствования на бюджет 2021 - 65,4%. Мы одалживаем 702 млрд, а должны будем отдать и обслужить внешний долг на уровне 627 млрд в следующем году. А когда же заработает экономика? Как же сделать, чтобы она работала и наполняла доходную часть? Вы когда-то слышали, чтобы такие объемы, хотя бы 5-10%, в былые годы одалживались для того, чтобы в расходной части покрыть недостатки поступления в доходную часть? Да не было такого никогда! Ну, просто не было!
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