У Сполучених Штатах почали розвозити вакцину. Але щеплення стартувало зі скандалу - не могли вирішити, кому його робити першим.

Чому топ-чиновників хотіли вакцинувати поза чергою? І чому Дональд Трамп відмовляється від уколу?

Ці літаки в американських аеропортах приймають як VIP-рейси. Адже вони розвозять країною нову вакцину.

Розвантажують лайнери теж миттєво. Порушиш температурний режим - і вся партія на смітник, тому логістика відпрацьована по хвилинах. А весь план цієї масштабної транспортної операції розробляли в Пентагоні - залучили генералів, які мають досвід передислокації військ.

На заводі Pfizer у Мічигані сьогодні цілу ніч розподіляли сироватку в нові контейнери. Кожен з них поїде в окремий штат - і вакцинація стане масовою.

В американському медичному відомстві прогнозують, що лише в грудні 20 мільйонам американців зроблять щеплення. У січні це число зросте до 50 мільйонів, у лютому - до 100.

Пакують вакцину в спеціальні коробки-холодильники, та ще й пересипають сухим льодом - щоб її безпечно доправили до шпиталів. Температура не має падати нижче ніж мінус 70 градусів, інакше препарат втратить ефективність.

Черги формує влада кожного штату, але міністр охорони здоров'я США наказав, щоб літніх людей провакцинували першими. І щоб до нового року в кожному будинку опіки вже був препарат і всім зробили щеплення. Але несподівано отримати вакцину поза чергою забажали бюрократи.

Газета Washington Post одержала внутрішнє розпорядження Радбезу, згідно із яким топ-посадовцям у президентській адміністрації, судах і Конгресі мають віддати найвищий пріоритет. Мовляв, "це потрібно для нормального фунціонування держави" - а отже, провакцинують спочатку держслужбовців високого рангу, а потім вже решту.

Але тут не витримав Дональд Трамп, який навіть маску носити не хотів. Заявив - сам щеплення поки що не робитиме, і чиновників поза чергою вакцинувати заборонить:

Працівники Білого дому мають отримати вакцину дещо пізніше, якщо тільки в цьому немає особливої потреби. Я попросив це скоригувати!

Не послухатися Трампа (хоч і працює він останній місяць) - не зможуть. Тому першими, як і планували, щеплення зроблять все ж таки не чиновникам, а медикам. Тим, хто оглядає пацієнтів із підозрою на COVID-19 та лікує їх.

Сироватка поки що буде в дефіциті. Але найближчим часом, слідом за Pfizer, дозвіл на використання свого препарату отримає й інший американський виробник, Moderna. Обіцяють надати штатам 100 мільйонів доз до лютого і додатково ще стільки ж до червня. Тож навесні ажіотажу вже не буде, і вакцинація для американців стане рутинною справою.