У Британії виявили нову модифікацію коронавірусу - більш заразну, ніж первинний штам. Через це у Лондоні та передмістях запроваджені максимальні карантинні обмеження.

Від початку епідемії на планеті кількість тих, хто підхопив COVID-19, сягнула майже 73 мільйонів. Померли - понад мільйон 600 тисяч людей. 51 мільйон одужали.