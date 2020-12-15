У Британії виявили новий штам COVID-19 [ Редактировать ]
У Британії виявили нову модифікацію коронавірусу - більш заразну, ніж первинний штам. Через це у Лондоні та передмістях запроваджені максимальні карантинні обмеження.
Від початку епідемії на планеті кількість тих, хто підхопив COVID-19, сягнула майже 73 мільйонів. Померли - понад мільйон 600 тисяч людей. 51 мільйон одужали.
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