Карантин розширює ринок уживаних речей в Японії. Від початку пандемії продаж там зріс на 35 відсотків, порівняно з періодом до коронавірусу.

Влада країни закликала громадян під час вимушених канікул прибирати свої оселі. Більшість постачальників речей на секонд-хенди - люди за 50. Охоче японці розпродують і ювелірні прикраси: каблучки і намиста, які вже давно не носили.

Кіохеї Івата, менеджер компанії з продажу вживаних речей: