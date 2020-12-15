Карантин розширив ринок секонд-хенду у Японії [ Редактировать ]
Карантин розширює ринок уживаних речей в Японії. Від початку пандемії продаж там зріс на 35 відсотків, порівняно з періодом до коронавірусу.
Влада країни закликала громадян під час вимушених канікул прибирати свої оселі. Більшість постачальників речей на секонд-хенди - люди за 50. Охоче японці розпродують і ювелірні прикраси: каблучки і намиста, які вже давно не носили.
Кіохеї Івата, менеджер компанії з продажу вживаних речей:
Нині люди більше часу вдома, тому почали позбуватися зайвого. Мислення змінилося, і всі звільняються від непотребу. Наші послуги зараз на часі.
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