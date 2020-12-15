Украинцы второй месяц подряд скупают валюту [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы, начиная с ноября, скупают валюту на наличном рынке. Об этом он написал в Facebook.
На наличном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением, который с начала декабря составило почти 98 млн долларов.
Данилишин отметил, что такая ситуация "свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов".
Отметим, что курс гривны на межбанке укрепился за прошедшую неделю на 1,3% до трехмесячного максимума.
Этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты клиентами банков в среднем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило Национальному банку в течение прошлой недели купить 79 млн долларов международных резервов, которые возросли до 26,8 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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