Япония содрогнулась от землетрясения: волны цунами идут в сторону АЭС (видео) [ Редактировать ]
В районе японского острова Хонсю произошло мощное землетрясение. Как сообщает Японское метеорологическое агентство, подземные толчки были ощутимы в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате - 4-5 баллов.
По мнению сейсмологов, мощное землетрясение может спровоцировать формированию цунами высотой до одного метра вдоль северо-западного побережья страны.
В то же время пока что подземные толчки не повлияли на работу семи реакторов АЭС Касивадзаки-Карива.
Video of the magnitude 6.8 earthquake in Niigata and Yamagata#Japan #Earthquake pic.twitter.com/EE1BXrEtg3— CNW (@ConflictsW) 18 июня 2019 г.
Власти немедленно остановили сверхскоростные пассажирские экспрессы в регионе в качестве меры предосторожности, сообщает общественная телекомпания NHK. Кроме того, около 200 домохозяйств остались без электричества.
#Update: Just in - Videos of the 6.6 magnitude of an #earthquake coming out from Honshu in #Japan. The #Tsunami warning is still into effect, go to higher places immediately. Video: Snapmaps pic.twitter.com/3dmwJB67CE— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 18 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло извержение вулкана, а также Сербию сколыхнуло стихийное бедствие.
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