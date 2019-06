В районе японского острова Хонсю произошло мощное землетрясение. Как сообщает Японское метеорологическое агентство, подземные толчки были ощутимы в префектурах Ишикава, Ямагата и Ниигата. В префектурах Акита и Ивате - 4-5 баллов.

По мнению сейсмологов, мощное землетрясение может спровоцировать формированию цунами высотой до одного метра вдоль северо-западного побережья страны.

В то же время пока что подземные толчки не повлияли на работу семи реакторов АЭС Касивадзаки-Карива.

Власти немедленно остановили сверхскоростные пассажирские экспрессы в регионе в качестве меры предосторожности, сообщает общественная телекомпания NHK. Кроме того, около 200 домохозяйств остались без электричества.

