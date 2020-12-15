Митинг на Майдане: появились первые пострадавшие [ Редактировать ]
Во вторник, 15 декабря, в Киеве проходят акции протеста. Митингуют бизнесмены, они просят власть не ограничивать работу бизнеса во время январского карантина.
Движение транспорта на улице Крещатик перекрыто.
Силовики продолжают брать в кольцо протестующих из-за чего снова начались столкновения. Полиция применяет слезоточивый газ.
Протестующие не отступают, дерутся с силовиками, жгут файеры, петарды, дымовые шашки.
В "ДТП.Киев" сообщили о том, что появились первые жертвы происходящего.
Силовики делают все возможное, чтобы люди не могли перемещаться с одной стороны площади в другую.
Организатор протеста Сергей Доротич заявляет о десятках пострадавших. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому от имени протестующих.
Обращаюсь к вам как к гаранту конституции, прекратите беспредел и издевательства над народом Украины, которые сейчас происходят здесь на Майдане Независимости.
Национальная полиция и Национальная гвардия Украины перешли на усиленный режим работы.
Ранее мы публиковали инструкцию, в которой рассказано, как ФОПам получить 8000 грн. А также о том, что 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Читайте также, как Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.
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