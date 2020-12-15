Во вторник, 15 декабря, в Киеве проходят акции протеста. На Майдане Независимости митингуют бизнесмены, они просят власть не ограничивать работу бизнеса во время январского карантина. В полиции сообщили о 40 пострадавших среди правоохранителей.

Одного милиционера во время столкновений ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Другие полицейские получили ожоги глаз.

Полицейские в очередной раз призывают участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Национальная полиция и Национальная гвардия Украины перешли на усиленный режим работы.

Ранее мы публиковали инструкцию, в которой рассказано, как ФОПам получить 8000 грн. А также о том, что 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Читайте также, как Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.

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