На границе с Россией поймали бабулю с каннабисом (видео) [ Редактировать ]
Пограничники задержали пенсионерку, которая пыталась пронести наркотики в Россию из Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Гоптовка". Отмечается, что 71-летнюю бабулю "выдала" служебная собака.
"Женщина всячески пыталась отвлечь животное, подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили, зато под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты, нашли две бутылки (наркотиков - ред.)", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГПСУ передали соотечественницу вместе с выявленным веществом правоохранителям. Продолжается экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Антверпене задержали крупнейшую в мире партию наркотиков. 11,5 тонн кокаина были спрятаны в 5 грузовых контейнерах с металлоломом.
Также мы писали о том, что на кладбище нашли более трех тонн наркотиков. По сообщениям местных СМИ, жители города постоянно жаловались на сильный химический запах в этом районе.
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