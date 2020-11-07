В городе Каррисаль (штат Синалоа, Мексика) возле городского кладбища нашли более трех тонн наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства общественной безопасности в Twitter.

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Коробки с метамфенамином, фентанилом, кокаином и опиумом обнаружили силовики в кустарниках за городским кладбищем.

По сообщениям местных СМИ, жители города постоянно жаловались на сильный химический запах в этом районе. В связи с этим продолжаются поиски нарколаборатории.

Ранее сообщалось, что в Антверпене задержали крупнейшую в мире партию наркотиков.

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