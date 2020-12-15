COVID-19 в Україні: у МОЗі розробили попередній план вакцинації [ Редактировать ]
8 416 нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 233 пацієнти померли від ускладнень. Найгірші показники у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від COVID-19 удвічі більше українців, ніж захворіли - понад 16 тисяч.
У МОЗі вже розробили попередній план щеплень проти COVID-19 та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на фронті, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Також це люди, які перебувають у соціальних спеціалізованих закладах, це інтернати, будинки для осіб похилого віку, обов'язково їх треба вакцинувати теж у першу чергу. Також це люди, які мають інші ризики професійні - це і працівники освіти, працівники національної поліції, національної гвардії - всі ці категорії складають приблизно 20 млн громадян нашої країни.
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