8 416 нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 233 пацієнти померли від ускладнень. Найгірші показники у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від COVID-19 удвічі більше українців, ніж захворіли - понад 16 тисяч.

У МОЗі вже розробили попередній план щеплень проти COVID-19 та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на фронті, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: