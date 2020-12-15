Тетяну Чорновол підозрюють у вбивстві на Майдані [ Редактировать ]
Колишній народній депутатці - Тетяні Чорновол, вручили підозру у вбивстві. Йдеться про справу Майдану. У ДБР підозрюють, що саме Чорновол керувала групою осіб і брала участь у підпалі офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 році.
Тоді, внаслідок сутички, загинув інженер Володимир Захаров, який намагався завадити активістам потрапити в будівлю. Усі звинувачення Тетяна Чорновол спростовує. Утім, у разі доведення вини, їй загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
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