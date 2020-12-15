Младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон - Пиппа ждет второго ребенка. Об этом сообщает издание People.

"Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год. Вся семья очень рада", - говорится в сообщении.

Пиппа вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом уже воспитывают сына Артура, в этом году ему исполнилось два года.

Ранее она рассказывала, как оставалась активной во время своей первой беременности, и продолжила вести свою колонку о фитнесе Waitrose Weekend. Пиппа также делилась информацией о том, как маленький Артур идет по ее стопам, посещая детский спортзал.

Пиппа и Джеймс поженились в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон удивила сменой имиджа. Герцогиня предстала с новой стрижкой и цветом волос.

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