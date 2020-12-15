Боржників за комунальні послуги в Україні щороку більшає. У підсумку на 2020 - ця категорія у стягненні боргів взагалі очолює список. Утім, у парламенті запропонували вихід із ситуації. Дорівняти тих, хто заборгував за світло та воду до тих, хто не сплачує аліментів. Відповідний законопроєкт уже розглянули в першому читанні.

Що несе документ простим українцям, дізнавалася Ірина Розова

Заборгованість українців за комірне зростає, немов на дріжджах. Лише цього року збільшилася на 36 відсотків і опинилася на першому щаблі в категорії стягнень. Вирішити цю проблему депутати спробують стягненнями додатковими. Боржників каратимуть копійкою! Олександр Миколайович - столичний пенсіонер. У його платіжці сума за комунальні послуги в опалювальний сезон перевищує половину пенсії.

Конечно не хватает, это ж понятно! Если сплатити всі борги - за кожний місяць не буде за шо жити.

Чоловік зізнається: сплачувати повну суму за комірне - просто не може.

Олександр Колодюк, пенсіонер:

Надо оставить грошей і на аптеку й на всі свої потреби хотя би чуть-чуть, а вони хотять щоби усі сплачували - хай в порядок в норму приведуть тарифи.

Та поки що у парламенті борються не з причиною, а з наслідками. Законопроєкт передбачає цілу низку санкцій для комунальних боржників. Окрім боргу та пені доведеться сплатити штраф. І що задавненіший борг, то штраф більший. Тариф за річну прострочу - 20 відсотків від суми. За два роки - 30. За три і більше років - 50 процентів. Може дійти, навіть, до арешта майна.

Тарас Загородній, політолог:

Власть не обеспечивает стабилизацию цен на тарифы. Во всем мире цены на жкх падают, либо отменяются в связи с COVID-19. У нас - растут. Получается красивая схема, вы устанавливатет людям неподъемные тарифы, которые люди не могут платить, а вы запускаетет еще коллекторов, которые начинают забирать жилье у людей.

Взагалі ж борг за комуналку хочуть прирівняти до несплачених аліментів.

Олег Пендзін, економіст:

Тобто заборонити їм виїзд за кордон, погіршити і не давати їм дозвіл на придбання зброї, і так далі, і так далі і так далі, тобто весь цей комплекс обмежень, які злісні неплатники сьогодні отримали по українському законодавству, народні депутати вирішили до них доєднати неплатників комунальних послуг.

Експерти переконані: на кінець цього і так непростого року, законопроєкт парламентарії навряд чи приймуть.

Тарас Загородній, політолог:

До конца года точно нет, принять его на фоне роста безработицы, роста тарифов на жкх, вызовет точно социальный взрыв.

До речі, більшість із тих, хто заборгував за комуналку, малозабезпечені,- кажуть експерти. Тож впровадження подібних санкцій до них практично не мають сенсу. Хіба що у планах - майно арештувати.

Возмутительно конечно, а что кто-то разве скажет хорошо? Спасибо державі? Платят не платят за квартиру не потому что люди не хотят в большинстве, а просто нечем платить, людям кушать надо. Или выбирать за квартиру платить или покушать? Безумие просто. А это жизнь? 2800 пенсии, а такие платы? Как человек может жить? А в аптеку пойти, а продукты? Он сдала на ремонт сапоги - 300 гривень! Да что это за жизнь?

Люди ітак намагаються сплатити ці кошти, а якщо буде сверх це буде неможливо, ми не виживемо.

Я працював у Чехії довгий час і людям там наоборот відстрочки дають по позиках і так дальше, тобто йшли на зустріч, тому шо така біда у людей, а так не може бути, для чого нам така держава?

Я тільки можу посочувствовать и ни в коем случае не надо наказывать - итак наказаны, всего вам доброго.

На думку експертів, аби санкції були ефективними, кожну конкретну ситуацію треба розглядати окремо. З'ясувати всі обставини, і тільки потім виписувати штраф. Не варто кидатися у крайнощі - тобто масово списувати борги, а пам'ятати про тих, хто роками справно все сплачує.