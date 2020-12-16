Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік. Документ підтримали 289 нардепів. За новим кошторисом, мінімальна зарплата від початку року зросте до шести тисяч гривень, а з першого липня ще на 500 гривень. Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме - 2189 гривень.

На медицину виділять майже 160 мільярдів гривень, окремо дадуть грошей і на боротьбу з COVID-19. Інфляцію прогнозують на рівні 7 відсотків.