Українські депутати ухвалили бюджет наступного року [ Редактировать ]
Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік. Документ підтримали 289 нардепів. За новим кошторисом, мінімальна зарплата від початку року зросте до шести тисяч гривень, а з першого липня ще на 500 гривень. Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме - 2189 гривень.
На медицину виділять майже 160 мільярдів гривень, окремо дадуть грошей і на боротьбу з COVID-19. Інфляцію прогнозують на рівні 7 відсотків.
по теме
"За" бюджет проголосовали 289 народных депутатов
До проєкту внесли понад дві тисячі поправок, втім, спікер парламенту сподівається на швидке голосування
Народні депутати вирішили скоротити собі кількість робочих днів, бо ж... локдаун. Чи встигнуть ухвалити все на останньому пленарному тижні?
І під акомпанемент гучних мітингів сьогодні народні депутати ударно працювали до самого вечора. Нардепи оперативно повернули повноваження Нацагентству з питань запобігання корупції
Голова парламенту Дмитро Разумков закликав обранців не допустити традиційної "бюджетної ночі"