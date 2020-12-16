В среду, 16 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что в следующем году на борьбу с коронавирусом, вакцинацию и зарплаты медикам планируют использовать средства специального фонда. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат.

Он отметил, что изначально отдельный фонд на эти цели создавать не планировали, но потом передумали.

Но этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году Фонде по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что из коронавирусного фонда использовали более 60% средств. Позже Кабинет министров Украины перераспределил расходы государственного бюджета и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

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