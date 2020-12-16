У США дозволили робити тест самостійно, без рецепта лікаря і допомоги медпрацівників

Перевіритися на коронавірус удома. У США дозволили робити тест самостійно, без рецепта лікаря і допомоги медпрацівників. Щоб його провести пацієнту треба взяти з носа мазок, активувати реактиви й почекати 20 хвилин.

У Штатах сподіваються, що така самостійна перевірка допоможе зменшити навантаження на лабораторії, а також уникнути додаткових візитів до лікарень.