У США дозволили робити самостійно тест на COVID-19 [ Редактировать ]
Перевіритися на коронавірус удома. У США дозволили робити тест самостійно, без рецепта лікаря і допомоги медпрацівників. Щоб його провести пацієнту треба взяти з носа мазок, активувати реактиви й почекати 20 хвилин.
У Штатах сподіваються, що така самостійна перевірка допоможе зменшити навантаження на лабораторії, а також уникнути додаткових візитів до лікарень.
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