Канада вимагає пояснень від Тегерану стосовно авіакатастрофи [ Редактировать ]
Канада оприлюднила звіт щодо збитого українського літака в Ірані. У документі йдеться, що Тегеран не розслідує належним чином падіння авіалайнера. Оттава вимагає пояснень, чому повітряний простір над столицею Ірану був відкритим та як допустили збиття пасажирського борту.
Тегеран закликали відшкодувати матеріальну компенсацію родичам загиблих. Нагадаю, восьмого січня цього року у літак Міжнародних авіаліній України влучила ракета. Загинули всі, хто перебував на облавку - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед жертв - громадяни семи держав, серед них 55 канадців та 30 постійних жителів країни.
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Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій через авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це Громадському радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін