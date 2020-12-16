Протест на Майдані: українські медики вимагають гарантовані соцвиплати і підвищення зарплат [ Редактировать ]
Свою акцію протесту провели в центрі столиці й медики - вони невдоволені цифрами, які уряд і парламент заклали в бюджет на медичну сферу.
Пікет розпочався на Майдані Незалежності, а згодом перейшов під стіни Кабміну і парламенту. Люди вимагають переглянути кошторис і врахувати пропозиції Мінохорони здоров'я.
Нагадаємо, там просили профінансувати медичну сферу на 296 мільярдів, і з них 225 - спрямувати на Програму медичних гарантій. Натомість виділили лише 160 мільярдів.
Яна Демчук, медсестра із Житомирщини:
Приїхала підтримати своїх колег. Взагалі якоїсь надії чи там ілюзій, що нас почують, щось переглянуть - немає. Я одна з тих людей, які захворіли коронавірусом, які сьогодні мають крім цього постстресовий травматичний розлад - тому що це постійне перебування в осередку вірусного навантаження. Вони ще мають проблеми із службовим розслідуванням - коли людину змушують фактично доводити те, що вона захворіла на робочому місці. Це парадокс!
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