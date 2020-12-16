Свою акцію протесту провели в центрі столиці й медики - вони невдоволені цифрами, які уряд і парламент заклали в бюджет на медичну сферу.

Пікет розпочався на Майдані Незалежності, а згодом перейшов під стіни Кабміну і парламенту. Люди вимагають переглянути кошторис і врахувати пропозиції Мінохорони здоров'я.

Нагадаємо, там просили профінансувати медичну сферу на 296 мільярдів, і з них 225 - спрямувати на Програму медичних гарантій. Натомість виділили лише 160 мільярдів.

Яна Демчук, медсестра із Житомирщини: