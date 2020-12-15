Продление Верховной Радой закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" соответствует планам мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Блокада пролонгации закона могла спровоцировать обвинения со стороны России и срыву мирных переговоров по Донбассу.

Как сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной переговорной группе (ТКГ) по Донбассу в Telegram, переговорщики Киева поддерживают инициативу, которая соответствует политическим договоренностям. Делегация Украины полагает, что закон поспособствует мирному урегулированию конфликта.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - отмечается в сообщении.

Напомним, особый статус Донбасса продлили еще на год. За него проголосовали 304 депутата.

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