Кисневі концентратори від київського "Динамо" подарували лікарням Чернігівщини та Житомирщини.

За словами очільника Житомирської області, зараз у регіоні киснем забезпечені 65 відсотків лікарняних ліжок. Утім, за підтримки меценатів є надія вже до кінця року довести цей показник до ста відсотків.

Олексій Семененко, віце-президент ФК "Динамо" (Київ):

Сьогодні ми вам передаємо від імені Київського "Динамо" оці от концентратори повітря кисневі. І знаєте, мабуть головне - щоб всі житомиряни хворіли тільки біля телеекранів, або на стадіонах, вболіваючи за Київське "Динамо" і за ваше Полісся. Ми, до речі, теж за Полісся вболіваємо.

Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА: