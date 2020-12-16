ФК "Динамо" (Київ) забезпечив лікарні Чернігівщини і Житомирщини апаратами ШВЛ [ Редактировать ]
Кисневі концентратори від київського "Динамо" подарували лікарням Чернігівщини та Житомирщини.
За словами очільника Житомирської області, зараз у регіоні киснем забезпечені 65 відсотків лікарняних ліжок. Утім, за підтримки меценатів є надія вже до кінця року довести цей показник до ста відсотків.
Олексій Семененко, віце-президент ФК "Динамо" (Київ):
Сьогодні ми вам передаємо від імені Київського "Динамо" оці от концентратори повітря кисневі. І знаєте, мабуть головне - щоб всі житомиряни хворіли тільки біля телеекранів, або на стадіонах, вболіваючи за Київське "Динамо" і за ваше Полісся. Ми, до речі, теж за Полісся вболіваємо.
Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА:
Це безцінний внесок до нашої боротьби з ковідом. Ми самі купуємо, нам допомагає держава, нам допомагають меценати і я ще раз повторюю - я щиро вдячний футбольному клубу "Динамо" і пану Суркісу Ігорю за те, що така допомога буде передана у наші лікарні.
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