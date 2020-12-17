Украинки на состязаниях в столице Сербии завоевали шесть медалей Источник: United World Wrestling

​Украинка Татьяна Рижко (на фото) победила на индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе в весовой категории до 65 кг. Турнир проходит в Белграде (Сербия).

На пути к финалу в весовой категории до 65 кг уроженка Киевской области, выступающая за Херсон, победила россиянку Марию Кузнецову (8:4) и действующую чемпионку Европы Мими Николову-Христову из Болгарии (13:8).

В решающей схватке Рижко досрочно победила призера чемпионата мира U23 и чемпионатов Европы среди молодежи Ирину Рингачи из Молдовы (14:4).

Всего украинки на состязаниях в столице Сербии завоевали шесть медалей, заняв в общекомандном зачете второе место. Лилия Маланчук завоевала "серебро", а Илона Прокопевнюк, Катерина Зеленых, Алина Бережная и Алла Белинская - "бронзу".

Как сообщали "Подробности", украинские мастера греко-римского стиля Семен Новиков и Николай Кучмий привезли из Белграда бронзовые медали.

Следует сказать, что в условиях пандемии коронавируса индивидуальный Кубок мира по борьбе заменил чемпионат мира в трех видах борьбы - греко-римской, вольной и женской.

Ранее сообщалось, что борцы устроили драку на юниорском чемпионате России.