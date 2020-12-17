В Австрії вирішили з'ясувати, чи можуть собаки винюхати коронавірус

В Австрії вирішили з'ясувати, чи можуть собаки винюхати коронавірус. Для цього в одному з віденських інститутів провели випробування. Про його результати - далі.

Це бельгійська вівчарка австрійського військового. Цей пес є не лише вірним чотирилапим другом і відданим помічником. Нещодавно в нього відкрили нову здатність - виявляти коронавірус.

В одному з австрійських інститутів вівчарці влаштували випробування. У кімнаті розташували кілька контейнерів. Пес мав пробігти біля них, ретельно обнюхати ємності та визначити, у якій з них є справжній зразок COVID-19.

Таку ініціативу - перевірку здібностей собак, запропонував уряд. Результати випробувань військових приголомшили.

Отто Коппітч, австрійський військовий:

Ані військовослужбовці, ані науковці такого досвіду не мали. Коли ми отримали перший зразок COVID-19 у військовому шпиталі, а потім дали його понюхати нашому псу, він одразу на нього відреагував, хоча раніше не мав такого досвіду. Тому можемо констатувати, що експеримент, який ми провели на прохання уряду, підтвердив: собаки здатні виявляти інфекцію.

Натомість науковці в такому відкритті вбачають міжнародний внесок Австрії у боротьбу з коронавірусом.

Вольф Кафка, учений:

Я вважаю, Австрія завдяки цьому відкриттю може підвищити свої міжнародні позиції в протидії нинішній світовій проблемі.

Тепер австрійські військові активно тренуватимуть своїх собак. Їх навчатимуть, якщо пес виявив активний зразок коронавірусу, він має лягти або сісти. До такої ініціативи долучаються й інші європейські країни. Схожі тренування вже почали проводити в Німеччині. А дослідники з Франції заявили: собаки справді мають здатність ідентифікувати інфікованих на COVID-19 із точністю щонайменше 85 відсотків.