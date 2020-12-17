Тройное ДТП в Киеве: движение трамваев парализовано (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, в Киеве на Подоле произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Авария произошла на трамвайных путях возле Житнего рынка. Отмечается, что в следствии происшествия движение трамваев полностью парализовано.
Ранее сообщалось, что в жутком ДТП в Одесской области пострадали семь человек. Столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault. Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали.
Также мы писали о том, что самолет сел на трассу и попал в ДТП. Пилот решил сесть "там, где было безопаснее всего". Водитель авто, которое попало в необычное ДТП, рассказал, что заметил самолет в последнюю секунду.
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