В воскресенье, 13 декабря, возле села Зализничное Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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"Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей четырех и восьми лет. Всех их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали двое мужчин с Renault - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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