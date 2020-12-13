Известный футболист заживо сгорел в ДТП [ Редактировать ]
Известный защитник сборной ЮАР и клуба "Мамелоди Сандаунc" - Мотджека Мадиша сгорел заживо в жутком ДТП в пригороде Йоханнесбурга. Об этом сообщает TimesLives.
25-летний Мадиша вместе с приятелем возвращался домой после праздника, посвященного 50-летию клуба.
Стоит отметить, что по данным СМИ, футболист будучи за рулем суперкара просто не справился с управлением и врезался в столб освещения.
После удара тело пассажира выбросило из салона. Водитель оказался зажат искореженным металлом и сгорел.
Но стоит отметить, что на следующий день после трагедии футбольный кклуб "Сандаунс" выпустил пресс-релиз, в котором опроверг информацию о том, что Мадиша приехал с мероприятия, организованного клубом.
Мадиша присутствовал на торжественном мероприятии в субботу, являются ложными и безрассудными! Мотджека Мадиша не участвовал в праздновании
Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей, в результате ДТП пострадали люди.
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