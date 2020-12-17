У Туреччині вівці з ягнятами атакували адміністрацію [ Редактировать ]
Вівці з ягнятами атакували мерію одного з турецьких міст. На камерах спостереження видно, як тварини підійшли до сходів адміністрації й почали буцати людей, які виходили з будівлі чи намагалися туди потрапити.
За деякий час рогатих "нападників" угамували. Відшукали і власника тварин, той перепросив через поведінку своїх підопічних.
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