Друг Геннадия Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, рассказал о последних днях жизни мэра Харькова. Он отметил, что в последние дни в голосе Кернеса была слабость, но все надеялись на чудо, сообщает "Страна".

"Обидно, что еще две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!". У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспарял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо.

Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит",- рассказал бизнесмен.

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Павел Фукс уточнил, что похороны Геннадия Кернеса состоятся на следующей неделе.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находится на стопроцентном диализе (искусственное выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма - ред.). Позднее в горсовете Харькова подтвердили эту информацию.

17 декабря Геннадий Кернес скончался.

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