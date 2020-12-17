Шведская крона признана самой стабильной валютой в 2020 году. Политика Riksbank помогла преодолеть экономическую пандемию коронавируса.

Национальная валюта Швеции смогла восстановиться и укрепилась на втором месте после денежной единицы африканской Гаити "гурда".

Отмечается, что Riksbank стал первым финучреждением мира, применившим в жизни практику отрицательных ставок. Таким образом, июль 2009 года стал для банка важнейшим, так как сниженная ставка репо является его основным инструментом денежно-кредитной политики.

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Кроме того, Bitcoin побил трехлетний рекорд стоимости. Общая цена интернет-валюты достигла более 356 миллиардов долларов.

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