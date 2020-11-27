Цифровая валюта Libra американской компании Facebook может быть запущена в январе 2021 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Запуск Libra тормозят проволочки с получением одобрения от управления финансового рынка Швейцарии.

На первом этапе криптовалюта будет выпущена в ограниченном формате: ассоциация Libra сначала выпустит одну монету, обеспеченную долларом США в соотношении 1:1.

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook (2,4 млрд пользователей) объявила о подготовке запуска международной цифровой валюты Libra в июне 2019 года. Заниматься ей будет дочерняя компания Facebook под названием Calibra.

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По задумке разработчиков, "криптой" смогут пользоваться все обладатели смартфонов с Facebook, Messenger и WhatsApp. Для этого понадобится мобильное приложение Calibra, которое позволит отправлять и получать платежи.

Криптовалюта будет работать на закрытом блокчейне: участниками сети станут все зарегистрированные пользователи, а управлять ею будут только участники Libra Association. В отличие от большинства других цифровых активов, Libra будет обеспечена традиционными валютами.

Запуск Libra на мировом уровне планировался на первый квартал 2020 года, однако Libra столкнулась с противодействием со стороны американских и европейских регуляторов.

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Ранее сообщалось, что Facebook запустил в Европе сервис для знакомств Dating. В Украине он пока недоступен.

Напомним, что в середине ноября Facebook запретили еще в одном государстве. Теперь крупнейшая соцсеть в мире "вне закона" в Иране, Китае, КНДР и на Соломоновых Островах.