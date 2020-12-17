Семья певца Майкла Джексона выиграла в апелляционном суде США иск против телеканала HBO за ложные обвинения на сумму в 100 миллионов долларов.

Телекомпания сняла фильм о легенде поп-сцены под названием "Покидая Неверленд", в котором уличила певца в педофилии. В 1992 году HBO получили эксклюзивное право на трансляцию шоу The Dangerous Tour после чего в течении 27 лет не должны были показывать материалы, которые каким-либо образом могут опорочить имя артиста.

Отмечается, что суд вынес решение о том, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по двухстороннему согласию и не потеряли силу по сей день, не смотря на срок в 28 лет.

Читайте также, знаменитую перчатку Майкла Джексона пустили с молотка. Аксессуар продали более чем за 100 тыс долларов.

Кроме того, дочь Майкла Джексона презентовала дебютную песню. Премьера сингла состоялась в Instagram-аккаунте Пэрис Джексон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.