Деталь концертного гардероба поп-короля Майкла Джексона была продана за 104 тысячи долларов.

Об этом сообщает The Sun.

По информации, аксессуар был передан в фонд Unicef в 1998 году.

Также имя покупателя остается в тайне.

Известно, что перчатка была использована певцом во время многих концертов и стала, фактически, его визитной карточкой.

Фото: The Sun

Ранее мы писали о том, что черновик одной из песен Элтона Джона был продан на аукционе за 240 тысяч долларов.