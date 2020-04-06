Знаменитую перчатку Майкла Джексона пустили с молотка [ Редактировать ]
Деталь концертного гардероба поп-короля Майкла Джексона была продана за 104 тысячи долларов.
Об этом сообщает The Sun.
По информации, аксессуар был передан в фонд Unicef в 1998 году.
Также имя покупателя остается в тайне.
Известно, что перчатка была использована певцом во время многих концертов и стала, фактически, его визитной карточкой.
Фото: The Sun
Ранее мы писали о том, что черновик одной из песен Элтона Джона был продан на аукционе за 240 тысяч долларов.
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