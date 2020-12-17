Україна відкрила сервісний центр на КПВВ біля Новотроїцького [ Редактировать ]
Тим часом на лінії розмежування - Україна відкрила ще один сервісний центр на пункті пропуску до окупованих територій.
Цього разу - біля селища Новотроїцьке на Донеччині. У листопаді такий пункт відкрили в місті Щастя на Луганщині. У новому комплексі - є центр адміністративних послуг, банк, пошта та фельдшерський пункт. Це має бути сигналом для громадян, які залишились на території окупованого Донбасу - що про них не забули - вважає віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.
Наступного року ми плануємо силами міністерства реінтеграції всі КПВВ в Донецькій, Луганській та Херсонській областях забезпечити такими сервісними центрами. Наступна буде станція Чонгар, де буде аналогічний центр зроблений.
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