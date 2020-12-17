Тим часом на лінії розмежування - Україна відкрила ще один сервісний центр на пункті пропуску до окупованих територій.

Цього разу - біля селища Новотроїцьке на Донеччині. У листопаді такий пункт відкрили в місті Щастя на Луганщині. У новому комплексі - є центр адміністративних послуг, банк, пошта та фельдшерський пункт. Це має бути сигналом для громадян, які залишились на території окупованого Донбасу - що про них не забули - вважає віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.