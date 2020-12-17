Конгрес США підготував "компромісний" пакет коронавірусної допомоги [ Редактировать ]
Новий "коронавірусний" транш. У Конгресі узгодили черговий пакет допомоги американцям. Хто цього разу отримає гроші від держави? І про яку суму йдеться? Підрахував Дмитро Анопченко.
Черговий пакет допомоги потрібен, згодні всі. Але деталей довго не могли узгодити. "Треба виділити два трильйони доларів!"- на хвилі ентузіазму від перемоги Байдена вимагали конгресмени-демократи. "Це забагато, максимум 500 мільярдів"- відповідали законодавці від республіканської партії. Розбіжності були і щодо того, чи фінансувати міста і штати, чи тільки людям адресно допомогти. І от нарешті домовились.
Конгресмени кажуть, що зупинились на компромісній сумі 900 мільярдів доларів. І частину цих грошей виплатять безпосередньо кожному американцеві. Жителям країни надішлють чеки - адресну допомогу - від шестисот до семисот доларів. А допомогу з безробіття за рахунок цих коштів збільшать на 300 доларів щотижня.
Третину всього пакету (325 мільярдів) спрямують на підтримку малого бізнесу; левова частка цієї суми (понад 250 мільярдів) - цільові кошти, на зарплати тим, хто через карантинні обмеження вимушено не працює, а тому міг би взагалі залишитися без роботи. А от владі міст і штатів у підсумку вирішили з держбюджету не допомагати, зосередитися на громадянах країни.
Розбіжності між однопартійцями чинного і новообраного президентів - величезні, особливо на тлі конфлікту Трампа і Байдена. Однак новий транш допомоги в Конгресі все одно мали затвердити до кінця тижня, щоб встигнути внести це в бюджет. Тому і вирішили, поки що зупинитися на компромісних сумах, а після інавгурації новообраного глави держави (тобто в лютому) схвалити ще один пакет! Значно масштабніший! Щоб американці розуміли, що це вже не "трампова тисяча", як раніше, а "гроші від Байдена".
І це те, що може примирити прихильників двох кандидатів. Байдуже, від кого гроші; головне, що держава допомагає тим, кому зараз непросто через епідемію та карантинні обмеження.
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