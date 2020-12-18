После того, как губернатор Запорожья Боговин привел в ОГА 50 мужчин спортивного телосложения и сорвал сессию облсовета, 17 декабря в Запорожском областном совете руководитель фракции "Слуга народа" Сергей Селевич, руководитель областной организации партии "Слуга народа" Юрий Капустянский, депутаты Виталий Толочек и Роман Терехов – заявили о выходе из фракции "Слуга народа" в связи с фальсификацией выборов главы облсовета. Об этом сообщил запорожский сайт 061.ua.

Эти депутаты также обратились в правоохранительные органы по поводу попытки узурпации власти со стороны экс-губернатора Боговина, который 15 декабря, используя "титушек", заставлял депутатов поставить подписи под решением о назначении его главой облсовета.

"Избрание главы облсовета является тайным. Это норма закона. Когда голосование проходит в открытой комнате, в присутствии людей спортивного телосложения, под видеозапись, при отсутствии любой имитации кабинки для голосования. Если людям не доверяют, когда людям раздают условные обозначения представители так называемой коалиции, потом проводят разбор, кто поставил какую-то галочку. Мне жаль, что под лозунгом президента все это происходило. И это происходит в самом начале, а что будет потом?", - сказал Сергей Селевич.

Четверо депутатов заявили о создании новой депутатской группу в Запорожском областном совете.

Как сообщали Українські Новини, претендующий на пост председателя Запорожского областного совета Виталий Боговин не набрал необходимого количества голосов для своего назначения.