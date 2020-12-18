Один український військовий поранений минулої доби на Сході

Один український військовий поранений минулої доби на Сході. По позиціях наших армійців біля Авдіївки працював ворожий снайпер. Бійця шпиталювали - його стан задовільний. Загалом, учора російські окупанти вісім разів порушили режим тиші.

Біля Водяного били з артилерійських систем 122 калібру та застосували потужні міномети. Поблизу Широкиного супротивник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Ярослава Зоріна, речниця командування ООС: