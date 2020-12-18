Війна на Донбасі: біля Авдіївки працював ворожий снайпер [ Редактировать ]
Один український військовий поранений минулої доби на Сході. По позиціях наших армійців біля Авдіївки працював ворожий снайпер. Бійця шпиталювали - його стан задовільний. Загалом, учора російські окупанти вісім разів порушили режим тиші.
Біля Водяного били з артилерійських систем 122 калібру та застосували потужні міномети. Поблизу Широкиного супротивник вів вогонь зі стрілецької зброї.
Ярослава Зоріна, речниця командування ООС:
На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем Об'єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога.
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