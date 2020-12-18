У Тайвані розпочався різдвяний фестиваль [ Редактировать ]
Різдвяний фестиваль світла розпочався у Тайвані. Вже вдесяте у місті Нью-Тайбей встановлюють 3-Д фігури із сотень вогнів. Цього разу організатори надихнулися на створення семи арт інсталяцій за мотивами казок і мультфільмів Діснея.
Торік фестиваль відвідали понад 6 мільйонів людей. Цьогоріч, попри епідемію, організатори сподіваються на більшу кількість гостей.
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