Олег Уруский - глава правительственного комитета, вице-премьр-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, назвал основные причин катастрофы самолета АН-26, которая произошла 25 сентября у Чугуева в Харьковской области. Он утвержает, что главной причиной была - ошибка пилотов и неисправность системы предельного регулирования температуры. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Как отметил Уруский, комиссия уже закончила проведение расследования причин авиакатастрофы. А также, предварительный отчет о результатах своей работы она приняла 22 октября, а 28 октября этот документ будет обнародован на заседании Кабмина.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин есть:

ошибки пилотов

технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (т.н. система предельного регулирования температуры - ред.)

Уруский отметил, что именно эта техническая неисправность - отказ системы ПРТ-24 (т.н. система предельного регулирования температуры - ред.) привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета.

Как отметил глава, что человеческий фактор сыграл также не последнюю роль в этой трагедии.

К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.

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