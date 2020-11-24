В селе Бышев Киевской области женщина забила мужчину до смерти ножкой стола. После жестокого избиения едва дышащего пенсионера довезли до больницы еще живым.

У него была разбита голова, сломаны ребра, разбиты кости руки и ноги. Медикам не удалось спасти пострадавшего, сообщает cripo.com.ua.

Женщина, оказывается, даже не догадывалась, насколько трагическими стали последствия ее ярости. Она думала, что прогнала мужчину домой, побив и выставив за дверь. Однако через 3 часа она нашла его на том же месте, где и оставила. Она сама же и вызвала скорую.

Как выяснили полицейские, к женщине мужчина пришел за самогоном, которым она приторговывала из-под полы. Он угостился рюмкой, а затем попросился переночевать. Причины ее гнева впечатляют. Оказалось, что она давно не могла разделить мужчину с подругой. Поэтому отказала, чтобы все в любовном соревновании было честно.

Ранее сообщалось, что в киевском ресторане зверски убили молодую женщину.