Четырехкратную Олимпийскую чемпионку по плаванию, легендарную украинскую спортсменку Яну Клочкову обокрали в ее же день рождения. Об этом сообщил в Facebook ее друг Тимофей Нагорный.

Шок! Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне

Сама Клочкова пока никак не комментирует инцидент.

Стоит отметить, что Нагорный не уточнил, что именно украли у спортсменки.

Напомним, ранее "Ювентус" отправил в отставку главного тренера.

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