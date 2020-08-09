Легендарную Яну Клочкову ограбили в день рождения [ Редактировать ]
Четырехкратную Олимпийскую чемпионку по плаванию, легендарную украинскую спортсменку Яну Клочкову обокрали в ее же день рождения. Об этом сообщил в Facebook ее друг Тимофей Нагорный.
Шок! Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне
Сама Клочкова пока никак не комментирует инцидент.
Стоит отметить, что Нагорный не уточнил, что именно украли у спортсменки.
Напомним, ранее "Ювентус" отправил в отставку главного тренера.
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