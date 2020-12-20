Жуткое ЧП на дороге: автобус с пассажирами загорелся во время движения (фото) [ Редактировать ]
Утром 20 декабря, на автодороге М-04 - направление Днипро-Кривой Рог, произошло жуткое событие - автобус с пассажирами загорелся во время движения.
Как сообщают спасатели, сообщение о возгорании автобуса на автодороге М-04 (направление Днипро-Кривой Рог) Днепровского района поступило в Службу спасения "101" в воскресенье в 07:40.
Важно, что на место ЧП немедленно было направлено отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибывшие спасатели оперативно приступили к ликвидации пожара.
фото: dsns.gov.ua
Стоит отметить, что к тушению пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
фото: dsns.gov.ua
По данным спасателей, причиной пожара стало - возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон".
фото: dsns.gov.ua
Важно, что никто не пострадал.
На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения все самостоятельно вышли из автобуса.
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