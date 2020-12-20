Во время движения загорелся автобус с пассажирами/фото: dsns.gov.ua

Утром 20 декабря, на автодороге М-04 - направление Днипро-Кривой Рог, произошло жуткое событие - автобус с пассажирами загорелся во время движения.

Как сообщают спасатели, сообщение о возгорании автобуса на автодороге М-04 (направление Днипро-Кривой Рог) Днепровского района поступило в Службу спасения "101" в воскресенье в 07:40.

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Важно, что на место ЧП немедленно было направлено отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибывшие спасатели оперативно приступили к ликвидации пожара.

фото: dsns.gov.ua

Стоит отметить, что к тушению пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

фото: dsns.gov.ua

По данным спасателей, причиной пожара стало - возгорание в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон".

фото: dsns.gov.ua

Важно, что никто не пострадал.

На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения все самостоятельно вышли из автобуса.

Как ранее сообщалось, в Святошинском районе Киева возник пожар. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере двое людей.

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