В пятницу, 18 декабря, во Львове, на улице Ковалевская, произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва пострадали два человека.

В квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Пострадавших госпитализировали.

Взрывом разрушена несущая стена на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой.э

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Также в пакистанском городе Равалпиди случился взрыв в отделении полиции. В результате трагедии пострадали по меньшей мере 25 человек, 22 пострадавших отправили в медучреждения города с ранениями различной тяжести

Кроме того, на юге Москвы в России "вспыхнул" склад с газовыми баллонами. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод.

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