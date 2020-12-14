В Харькове вспыхнула многоэтажка, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря, в Харькове на улице Академика Вальтера случилось страшное происшествие. Так, в девятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате погибли двое человек, однако 12 жителей удалось эвакуировать.
Как сообщается, пожар произошел на седьмом этаже многоэтажки. Туда было направлено шесть оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и автолестница.
Во время тушения огня в квартире спасатели нашли тела двух погибших людей, личности которых сейчас устанавливаются. Пока не известна причина возникновения пожара.
Напомним, в центре Полтавы вспыхнуло историческое здание. Пожар произошел на территории летней площадки кафе, которая находится по улице Соборности.
Кроме того, возгорание в кинотеатре "Котляревского" спасатели тушили на протяжении 9 часов. Очевидцы утверждают: прежде чем загорелся - услышали взрыв, а потом увидели огонь.
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