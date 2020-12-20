А далі знову про навчання, але вже зовсім не дитячі. Збройні сили України вивчають досвід військ НАТО і щодня відточують майстерність у маневрах. Піхота, артилерія, десантно-штурмові війська та інші підрозділи нині проводять навчання на Півдні України. Основна задача наших сил зупинити можливу агресію з боку анексованого Криму.

Наш воєнкор Ігор Левенок бачив як тренується військова еліта бійці сил спеціальних операцій. Його репортаж далі.

Вони для ворога вічний жах. Південь України, на межі з окупованим Кримом. Бійці спеціальних операцій відпрацьовують напад на ворожу колону. Завдання групи спецпризначенців - розбити техніку і якомога швидше взяти "язика".

Завдання виконано. На боці наших "спеців" фактор раптовості. За легендою, операція відбувається в тилу у супротивника.

Максим, командир групи спецпризначенців:

Нашій групі було поставлене завдання здійснити засідку на автомобільну колону захопити озброєння та зразки військової техніки, документацію та взяти полоненого офіцера, здійснили за три хвилини сорок дві секунди.

Звісно, це лише імітація. В реальному бою вибухатимуть справжні міни, ворог може відстрілюватися. Тож операція планується до дрібниць і розписується посекундно. Обов'язкова умова вибір правильного місця засідки. Напад влаштовується на конкретну ціль, що має з'явитися у відповідний час у відповідному місці. Класика жанру. Працює група спостереження, група вогневої підтримки та група захоплення.

Максим, командир групи спецпризначенців:

Звісно противник буде відстрілюватися, але за допомогою більш важкого озброєння, яке ми беремо на завдання, тобто кулемети, багато гранат і мін. Тобто він вже не буде відстрілюватися, оскільки його чекатиме справжній шквал вогню.

Напад на командно-штабний автомобіль супротивника. Завдання складніше. Хлопці мають спочатку зняти вартових. Непомітно підкрастися і захопити документацію ворога. Про супротивника бійці знають не зі слів. Кожен має досвід боїв із агресором.

Сергій, боєць групи ССО:

Россиян побеждать можно и их нужно побеждать, я скажу что они и побеждаються. Я не скажу, что они уж такие сильные противники. В некоторых случаях может быть достойные, но они не сильные.

Сергій брав участь у боях із росіянами на Донбасі. А також у спільних навчаннях разом із силами швидкого реагування НАТО. Рівень підготовки дозволяє бійцю оцінювати супротивника саме так.

Сергій, боєць групи ССО:

Много опыта тоже наши коллеги из США нам дали и скажу, что очень много хорошего опыта мы получили в качестве ведения боя и наступательных операций. Мы готовы, мы вот реально уже готовы давать по зубам этим врагам нашим.

Командувач Об'єднаними силами України генерал Сергій Наєв щодо взаємодії з НАТО каже - співпраця тільки поглиблюватиметься, змушуючи наших ворогів відмовлятися від агресивних намірів. Бо ж сильних поважає світ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаними силами ЗСУ: