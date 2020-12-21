На Донбасі бойовики поцілили із гранатомета в трактор [ Редактировать ]
П'ять порушень режиму припинення вогню було на сході України минулої доби. Російські найманці застосували гранатомети різних систем, протитанковий ракетний комплекс та стрілецьку зброю.
Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Пісків, Авдіївки, Водяного, Павлополя та Південного. Українські військові вогню у відповідь не відкривали.
Як повідомили у штабі, напередодні російсько-окупаційні війська пострілами зі станкового протитанкового гранатомета влучили в трактор.
Одного мирного жителя поранили. Українські військові надали потерпілому першу медичну допомогу і доправили його до лікарні.
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